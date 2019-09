Grafikeren går for bilvrak. Forlatt og forfalt.

Her har det dukket opp en rosa engel

Luftambulanse på vei etter at bil ble funnet i sjøen

Bedre badetemperaturer er dårlig nytt for fisken

Saken oppdateres.

- Jeg kan bekrefte at vi har mottatt et varsel om bombetrussel mot Trondheim lufthavn. Mer informasjon har jeg ikke, sier Nora Prestaasen, pressevakt i Avinor.

Adresseavisen fikk like før klokken 13.30 tips om at passasjerer i et fly ikke fikk gå inn i flyplassen på grunn av en bombetrussel.