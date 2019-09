Ragnhild, Mari og Tina måtte vente i flyet

Grafikeren går for bilvrak. Forlatt og forfalt.

Saken oppdateres.

Adresseavisen fikk like før klokken 13.30 tips om at passasjerer i et fly ikke fikk gå inn i Trondheim lufthavn på grunn av en bombetrussel.

- Jeg kan bekrefte at vi har mottatt et varsel om bombetrussel mot Trondheim lufthavn, sa Nora Prestaasen, pressevakt i Avinor, og henviste til politiet for ytterligere informasjon.

Politiet vil etterforske

På Twitter bekrefter politiet bombetrusselen, og skriver at den kom via driftssentralen i Bodø.

«Trusselen var av en slik karakter at Avinor i samråd med politiet ikke endrer driften ved flyplassen», skriver politiet videre.

Politiet vil etterforske saken.

– Vi har for lite konkret å gå på til å iverksette noe søk. Vi har dessuten noen navngitte moduskandidater som har gjort noe tilsvarende mot andre institusjoner i området, så vi undersøker om disse kan ha noe med trusselen å gjøre sier operasjonsleder Rune Brandmo i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Måtte vente i flyet

Ragnhild Plassen Vik hadde vært på jobbtur i Stavanger da hun og hennes to kollegaer Mari Erdal og Tina Lihaug Selbæk ble stående og vente i flyet på Værnes.

- Vi fikk beskjed om at vi måtte bli sittende fordi det hadde skjedd en situasjon. Etterhvert fikk vi beskjed om at det var en bombetrussel mot flyplassen, sier Plassen Vik.

Hun forteller at det ikke virket som at folk fikk panikk.

- Selv ville jeg bare hjem igjen. Så jeg tenkte ikke stort på det.

Plassen Vik anslår at de måtte vente rundt 20 minutter, før de fikk gå av flyet.