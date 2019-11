BankID var nede for alle Telenor-kunder

Bank-ID-trøbbel for Telenor-abonnenter

Saken oppdateres.

Ifølge kommunikasjonssjef i BankID, Hanne Kjærnes, fikk de fikk melding om problemet rundt klokken 13.30 tirsdag.

Problemet ble etter hvert lokalisert, og rundt to timer senere var problemet løst.

Det var mulig å bruke BankID med kodebrikke for å logge inn på tjenestene i tiden BandID for mobil var nede.

E24.no skrev om nyheten først.

- Beklagelig

Telenor har ikke oversikt over hvor mange av deres kunder som ble rammet av feilen, men bekrefter at det gjaldt alle som bruker BankID på mobil.

- Har dere fått mange henvendelser fra kunder på feilen?

- Jeg har ikke oversikt over hvor mange som har tatt kontakt, men det er klart at det er en tjeneste som mange bruker, så det er beklagelig for dem som bruker dette, sier informasjonssjef i Telenor, Magnus Line, til Adresseavisen.

Feil med 113-oppringninger

E24 skriver at tekniske problemer tidligere på tirsdagen førte til at personer som benyttet nødnummeret 113 kom til feil AMK-sentral. I stedet for å komme til sin lokale AMK-sentral, ble alle anrop sendt til Oslo.

Feilen ble imidlertid rettet tirsdag morgen, og Line sier til Adresseavisen at det ikke er sammenheng mellom de to hendelsene.

