Tettey med stolpeskudd i nok et Premier League-tap

Dette tyder på at det kan bli folksomt på nye Torget

Ambulansearbeidere truet med rifle under utrykning i Arendal

Saken oppdateres.

En promillekontroll ble gjennomført i Sandgata i Trondheim.

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt skriver på Twitter at ingen av de 293 kontrollerte var mistenkt for promillekjøring. En person ble anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort.