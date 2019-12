Tettey med stolpeskudd i nok et Premier League-tap

377 bilførere kontrollert for promille i Trondheim

Saken oppdateres.

Politiet meldte klokka 23.40 at de hadde gjennomført en promillekontroll i Sandgata i Trondheim.

- 293 kontrollerte. Ingen mistenkte for rus- eller promillekjøring. En bilfører anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, meldte politiet på Twitter.

Enda en kontroll

Så klokka 04.13 meldte politiet at de hadde hatt promillekontroll i Holtermanns veg i Trondheim. Og her gikk det ikke like bra.

- 84 kontrollerte. To anmeldes for mistanke om promillekjøring, tvitret politiet.

De to som anmeldes ble begge stanset etter klokka to på natta.

- Den første klokka 02.15, og dette var en mann i midten av 20-årene. Den andre var en mann i slutten av 40-årene, og vedkommende ble stanset klokka 03.20, opplyser operasjonsleder Stig-Roger Olsen.

Totalt har politiet kontrollert 377 bilførere i løpet av lørdag kveld og natt til søndag.