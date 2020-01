Brannvesenet var forberedt på brann, men fant noe helt annet

- Det er forkastelig at det blir gjort grovt skadeverk for å vise motstand

Saken oppdateres.

Politiet skrev om hendelsen på Twitter klokken 17.50.

Observerte røyk

- Førstemeldingen til oss var en automatisk brannalarm. Vi responderte fort. Deretter kom det inn meldinger fra forbipasserende som hadde observert røyk fra parkeringsanlegget, sa Ketil Sivertsen ved brannvesenets 110-sentral.

Politiet skrev klokken 18.07 at det hadde vært brann inne på et traforom i parkeringsanlegget, men ifølge brannvesenets innsatsleder Roald Øye var det ingen brann i kjelleren. Politiet bekreftet også dette noe senere.

- Det var ikke noe dramatikk. Det har vært strømbrudd her også. Et nødstrømsaggregat startet inni her. Så har ikke anlegget kvittet seg med eksosen, og dermed ble det røykfullt, forklarer han.

Fikk ut røyken

Nødetatene fikk da meldingene om røykutvikling.

- Det var vanskelig for oss å se hva det var da vi gikk inn med røykdykkere, påpeker Øye.

Det ble imidlertid raskt klart for brannvesenet at det ikke var noen brann.

- Nå har vi fått ut røyken og alt fungerer, sier innsatsleder Øye.

Han legger til at nødaggregatet stanset av seg selv da strømmen kom tilbake.

- Men de må jo gjøre noe med anlegget. Det skal jo kvitte seg med eksosen, påpeker Øye.