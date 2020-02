Toget kjørte på tre elger

Kjøper du alltid «sunn» mat? Da er det stor risiko for at du blir lurt

Saken oppdateres.

Klokken 23.47 i går kveld kom nattens første melding om dyrepåkjørsel inn til politiets operasjonssentral i Trøndelag.

- Da var det et rådyr som ble påkjørt i Heim. Det løp til skogs etter påkjørselen og viltnemnda er varslet for å følge det opp, forteller operasjonsleder Stig Roger Olsen i politiet.

En drøy halvtime tidligere fikk han også melding fra Harran i Grong kommune om at en mann hadde sett en elg gå gjennom isen på Namsen. Også der ble viltnemnda koblet inn, forteller operasjonslederen.

- Vi vet ikke hvordan det har gått, sier Olsen.

Men enda mer alvorlig var meldingen til operasjonssentralen klokken 04.46 i natt. Da ble politiet varslet om at et tog på Nordlandsbanen hadde kjørt på tre elger i Namsskogan.

– Der varslet de selv selv viltnemda om saken, sier Olsen.

I morgentimene mandag kom ytterligere en melding om påkjørsel. Klokken 05.28 fikk politiet melding om at et rådyr var påkjørt. Også her er viltnemnda varslet, siden dyret sprang til skogs etter påkjørselen.

- Det har vært en del hendelser med dyr og trafikk i natt. Vi ser at det går litt i bølger med slike hendelser, det kommer gjerne flere på samme tid. Men jeg skal ikke begi meg inn på å si noe om hvorfor det er slik, sier Olsen.