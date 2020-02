Saken oppdateres.

Vegtrafikksentralen melder på Twitter at det har gått et isras på riksvei 70. Dette har skjedd ved Gråura, på strekningen mellom Sunndalsøra og Oppdal. Raset gjør at et felt er steng, opplyser Vegtrafikksentralen klokken 17.45.

Vegtrafikksentralen ber alle som kjører strekningen om å være oppmerksom på møtende trafikk.