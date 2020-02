Snart blir Emil Meek far. Før helgens skjebnekamp måtte han gjøre et brutalt valg

Saken oppdateres.

Vegtrafikksentralen meldte på Twitter klokken 17.45 at det hadde gått et isras på riksvei 70. Dette skjedde ved Gråura, på strekningen mellom Sunndalsøra og Oppdal. Raset gjorde at et felt ble stengt.

Klokken 18.20 kan Vegtrafikksentralen opplyse at irsaset er ryddet vekk, og at trafikken igjen går som normalt.