Anbefaler at cuper for barn avlyses i Trondheim

Saken oppdateres.

«Trondheim kommune anbefaler at cuper og idrettsturneringer for barn under 13 år, ikke gjennomføres. I tillegg anbefaler kommunen at alle arrangører følger rådene som Folkehelseinstituttet har sendt ut», heter det innledningsvis i meldingen.

Smittepotensial

Det er fare for smittespredning i forbindelse med koronaviruset som er bakgrunnen for at kommunen går ut med en slik anbefaling.

«Årsaken til at kommunen anbefaler å avlyse idrettsarrangement for barn er fordi disse har stort potensial for smittespredning med sin væremåte og begrensede forståelse av smitteverntiltak. Treninger kan foregå som normalt», heter det i meldingen.

Anbefalingen

I pressemeldingen anbefaler kommunen og Folkehelseinstituttet å avlyse eller utsette følgende:

alle innendørsarrangementer med 500 eller flere deltakere.

alle utendørsarrangementer med 500 eller flere deltakere som står eller sitter tett.

alle forestillinger med mer enn 500 deltakere på teater, opera, kinoer og konserter.

alle arrangementer i kantiner og forsamlingslokaler på skoler, universiteter og arbeidsplasser som tar flere enn 500 personer på en gang.

Undervisning på skoler og universiteter kan foregå som normalt.

Risikovurdering

Kommunen anbefaler også en risikovurdering for arrangement med mer enn hundre deltakere.

«For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltakere ber Trondheim kommune om at arrangøren foretar en risikovurdering før gjennomføringen. Risikovurderingen må godkjennes av kommunen», står det i pressemeldingen.

Skjema for risikovurdering finnes på Trondheim kommune sin nettside.

Arrangører anbefales å holde seg jevnlig oppdatert på rådene fra Folkehelseinstituttet og Trondheim kommune.

Helseråd

Kommunen kommer i meldingen også med noen generelle helseråd:

Du bør ikke delta på arrangementer hvis du i løpet av de siste 14 dagene har:

vært i områder med mye koronasmitte.

vært i kontakt med personer som allerede er smittet.

vært i kontakt med personer fra områder med mange smittede eller

har fått en luftveisinfeksjon, hoste eller feber.

Internasjonal deltagelse

Per onsdag formiddag hadde 12 personer fått påvist det nye koronaviruset i Trondheim kommune.

I pressemeldingen påpeker kommunen at det ved lokal smittespredning vil være stor risiko for smitte ved arrangementer. Kommunen understreker at avlysning eller utsettelse av arrangement demper risikoen for spredning. Dersom det er mulig, er såkalt webinar foreslått som et alternativ.

I meldingen står det også at internasjonal deltagelse på arrangement øker risikoen for smitte.

«Personer som har vært i områder med utbredt spredning de siste 14 dager skal være i hjemmekarantene», heter det.

Kommunen kommer med en egen oppfordring for deltakere med samfunnskritiske oppgaver:

«For kurs, seminarer og andre arrangementer som involverer helsesektoren eller deltagere med andre samfunnskritiske funksjoner bør det utvises særlig forsiktighet», står det.