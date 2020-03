- Vår anbefaling er at man ikke hamstrer. Det er virkelig en smittekilde

Rosten skole åpner for at foreldre kan holde barn hjemme

Saken oppdateres.

Trondheim kommune innkalte torsdag til pressekonferanse på Rådhuset for å orientere om koronasituasjonen.

Der kommer det frem at alle skoler og barnehager likevel skal stenges. De vil imidlertid være åpne for de som utfører samfunnskritiske tjenester, sier kommunedirektør Morten Wolden. Han anbefaler samtidig private skoler og barnehager om å gjøre det samme.

- Dette er noe vi vurderer fra time til time. Vår samlede konklusjon var at det nå var på tide å gjøre dette, sier Wolden.

Han sier videre at det er 60 000 foreldre som blir berørt av dette.

Kommunen opplyste først at skole- og barnehagestengingen ville skje fra mandag av, men ettersom regjeringen like etterpå gikk ut med pålegg om å stenge samtlige skoler og barnehager fra og med torsdag kveld, vil også Trondheim følge disse retningslinjene.

- Ikke hamstre

Torsdag skrev Adresseavisen at det meldes om «panikkhamstring» på dagligvarebutikker i Trondheim. Wolden sier at kommunens anbefaling er at man ikke gjør dette.

- Det er ikke nødvendig å hamstre mat. Det er jo i mot vår anbefaling å oppsøke trengsel, det er virkelig en smittekilde, så vi anbefaler sterkt å ikke gjøre dette, sier han.

Trondheim kommune anbefaler videre å avlyse alt av arrangementer, uavhengig av antall.

- Det aller viktigste nå er at befolkningen tar dette på fullt alvor, og følger retningslinjene kommunen har kommet med, sier Wolden.

25 smittede

Det er per torsdag totalt 25 smittede i Trondheim, hvorav to er kvinner og resten menn. Den yngste smittede er 22 år, og den eldste er over 70 år.

- Det er ingen i Trondheim vi ikke vet hvor er smittet fra, sier kommuneoverlege Tove Røsstad.

Totalt 300 koronaprøver er tatt så langt, og man venter per i dag på svar på 100 av dem.

Hun opplyser videre at de har gjort et hastevedtak når det gjelder et cruiseskip på lørdag, hvor ingen kommer i land. Hva gjelder Hurtigruten sier Røssland at det er mulig at det kan komme restriksjoner i fremtiden.

- Hurtigruten er viktig for transport av gods og lokaltrafikk. Derfor har vi ingen restriksjoner på dette per nå. Det kan derimot endre seg veldig raskt, da vi følger situasjonen.

- En mer krevende situasjon i dag

- Vi er i en mer krevende situasjon i dag enn i går, sier ordfører Rita Ottervik (Ap).

Hun tror situasjonen vil bli mer kritisk for hver dag som går, og oppfordrer folk til å følge med på hva myndighetene opplyser om, da tiltak kan komme time for time, ikke bare daglig.

- Det vil bli flere og flere tiltak desto mer krevende situasjonen blir, sier Ottervik.

Ottervik sier det er viktig å understreke at det gjøres tiltak for de som jobber innenfor helsevesenet, slik at de skal få mulighet til å gå på jobb.

- Vi må ivareta de sårbare i samfunnet selv om det er krise, og sørge for at barn har det trygt mens foreldrene er på sykehuset eller helsetjenesten med andre sentrale oppgaver. Vi må holde opp helseberedskapen i kommunen, og vi er ekstra berørt fordi vi har det store sentrale sykehuset i vår region, sier hun.

Har satt krisestab

Rådhuset opprettholder fortsatt strenge regler for hvem som får komme inn, og vielser som må gjennomføres vil bli gjort på møterom A med bare vitner. De ønsker imidlertid at vielser utsettes der det er mulig.

Kommunaldirektør Wolden opplyser om at kommunen hadde møte med flere storbyer tidligere på dagen torsdag, og at situasjonen endrer seg fra dag til dag, og fra time til time.

Kommunen har satt krisestab ledet av kommunaldirektøren.

- Sykehuset har rimelig bra kapasitet når det gjelder intensivpasienter, men i verste fall har vi ikke kapasitet til å håndtere alle syke, så her må vi etablere tiltak i kommunen for å håndtere de som kan klare seg med et kommunalt tilbud i stedet for innleggelse eller etter innleggelsen. Dette har vi en god felles forståelse for, sier kommunaldirektør for helse og velferd, Helge Garåsen.

Kritisk for samfunnet

Garåsen sier videre at det nå er en kritisk fase for aktørene i samfunnet vårt, med mye kostnader.

- Flere hoteller i Trondheim har jo stengt, og det er økonomiske situasjoner som aktørene må dekke selv, sier han.

Kommunen har foreløpig ikke besluttet om hvorvidt bibliotek og fritidsklubber skal stenge.

- Det tar vi en beslutning på i morgen tidlig, sier Wolden.

Personer smittet av koronaviruset i Trøndelag

Kartet viser fordelingen av smittede i Trøndelag, fordelt på kommuner. Fra mørkt til lyst. Smittet: Kommune Smittet

