FHI med nye råd om hjemmekarantene

Det er tid for endring av lønnsoppgjørene

Nye anbefalinger: Disse skal testes for korona

To personer siktet for skadeverk i vindkraftverket på Frøya

Alle treningssentre er stengt: Her er ekspertenes åtte beste hjemmeøkter

Nesten 20 centimeter snøfall i deler av Trøndelag siste døgn - se full snøoversikt her

Kongen holder statsråd via telefon

Saken oppdateres.

Folkehelseinstituttet (FHI) har oppdatert rådene for hjemmekarantene på sine nettsider.

Tidligere var det slik at andre som bor i samme husstand som personer med hjemmekarantene fikk lov til å leve som normalt. Nå må også hustandsmedlemmene i hjemmekarantene.

LES OGSÅ: Nye anbefalinger: Disse skal testes for korona

Hjemmekarantene er ifølge FHI aktuelt for alle som har hatt nær kontakt med personer som er bekreftet smittet av covid-19, eller som har vært i land utenfor Norden de siste 14 dagene. Man må altså ikke ha symptomer for å være i hjemmekarantene.

FHI skriver videre at det er viktig at man er årvåken på utvikling av symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpusthet eller feber. Dersom du er nærkontakt til en person med påvist koronasmitte, og du får symptomer, skal du ringe lege.

LES OGSÅ: Slik så det ut i rushtiden i Trondheim fredag morgen

Dette må du gjøre

Dersom du blir syk anbefaler FHI å unngå nær kontakt med andre. Dette vil si at du ikke går på jobb eller skole, unngå reiser og kollektiv transport, og unngå andre steder der du lett kommer nær andre.

Dersom du som nærkontakt ikke har symptomer, ansees du å utgjøre lav risiko for videre smitte. Da er det ikke nødvendig for deg og hustandsmedlemmene å følge spesielle råd for beskyttelse, bortsett fra god håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak.

LES OGSÅ: Så mange er smittet av koronavirus i Trøndelag til nå