Full forvirring om FHIs råd om hjemmekarantene

Saken oppdateres.

Folkehelseinstituttet (FHI) oppdaterte torsdag rådene for hjemmekarantene på sine nettsider.

Før dette var det slik at andre som bor i samme husstand som personer med hjemmekarantene fikk lov til å leve som normalt. De nye rådene som ble publisert torsdag innebærer at også hustandsmedlemmene til disse personene må være i hjemmekarantene.

Fredag ettermiddag snur imidlertid FHI nok en gang. På nettsidene deres står det i skrivende stund at rådene er under oppdatering.

Ifølge NTB sier FHI at de nye rådene kommer i løpet av dagen, og at det altså fortsatt er følgende som gjelder: De som bor i samme husstand som personer med hjemmekarantene får lov til å leve som normalt.

Disse skal være i karantene

Hjemmekarantene er ifølge FHI aktuelt for alle som har hatt nær kontakt med personer som er bekreftet smittet av covid-19, eller de som har vært i land utenfor Norden de siste 14 dagene. Man må altså ikke ha symptomer for å være i hjemmekarantene.

FHI skriver videre at det er viktig at man er årvåken på utvikling av symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpusthet eller feber. Dersom du er nærkontakt til en person med påvist koronasmitte, og du får symptomer, skal du ringe lege.

Dette må du gjøre

Dersom du blir syk anbefaler FHI å unngå nær kontakt med andre. Dette vil si at du ikke går på jobb eller skole, unngå reiser og kollektiv transport, og unngå andre steder der du lett kommer nær andre.

Dersom du som nærkontakt ikke har symptomer, ansees du å utgjøre lav risiko for videre smitte. Da er det ikke nødvendig for deg og hustandsmedlemmene å følge spesielle råd for beskyttelse, bortsett fra god håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak.

