Nye anbefalinger: Disse skal testes for korona

«De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet - med mindre de har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer», skriver Folkehelseinstituttet på sin hjemmeside.

Prioriteringer

En test for koronavirus vil ikke gjøre noe utslag for oppfølgingen gitt at man uansett skal overholde karantenen, skriver Folkehelseinstituttet.

– Vi forstår at alle ønsker visshet om de er smittet eller ikke, men vi er i en situasjon hvor det må gjøres prioriteringer for å beskytte de mest sårbare i samfunnet og de som behandler dem, sier Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Folkehelseinstituttet skriver at Norge nå er inne i en fase hvor man vet at det finnes spredning i samfunnet, også uten noen kjent reise.

«Det viktige nå er at alle som kan være smittet holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Det er også svært viktig at vi oppdager smitte hos de mest sårbare og hos helsepersonell som skal behandle disse. Hos disse må vi fortsatt ha fokus på testing og smitteoppsporing», heter det i meldingen.

Helsedirektoratet har gitt pålegg om at alle som har vært på reise utenfor Norden i tiden etter 27. februar, skal holde seg i hjemmekarantene i 14 dager etter at de har kommet hjem. Dette gjelder også deres husstandsmedlemmer, påpeker Folkehelseinstituttet.

Disse skal testes

Folkehelseinstituttet skriver på sin hjemmeside at følgende nå skal testes for det nye koronaviruset covid-19: