To nye pasienter innlagt på intensiven i Levanger

Saken oppdateres.

Det melder Helse Nord-Trøndelag (HNT) i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

De to nye pasientene er innlagt isolert på sengepost.

En pasient som fra før var innlagt på sykehuset ligger fortsatt på intensiven og mottar respiratorbehandling. Vedkommende skal ha blitt bedre.

Utvider kapasiteten på sykehusene

HNT opplyser videre at Helse Midt-Norge har hatt eiermøte med sine helseforetak, der det ble besluttet at både Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos skal utvide kapasiteten maksimalt, i tråd med resten av regionen.

Dette innebærer at HNT planlegger å utvide kapasiteten på intensiv- og respiratorplassene fra ni til 35 plasser totalt for de to sykehusene.

I tillegg skal de øke antall sengeplasser for pasienter med påvist koronasmitte som er isolert på sengepost. Dagens kapasitet på de to sykehusene er til sammen 44 senger, og planen er å utvide til 157.

