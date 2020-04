- Ikke sikkert at alle barn skal begynne på skolen igjen, selv om den åpner

To overleger advarer mot koronatester som selges over internett: De utnytter mennesker i en vanskelig situasjon

Saken oppdateres.

- Vi må finne en god løsning sammen på hvordan vi skal åpne skoler og barnehager igjen, samtidig som vi ivaretar behovet for smittevern. En løsning kan være at ikke alle barn skal begynne på skolen igjen, selv om den åpner.

Det sa kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, Camilla Trud Nereid, under torsdagens sending av Debatten på NRK.

Et av temaene som ble debattert var når norske skoler skal åpnes igjen. Trud Nereid da trakk frem at vi fortsatt ikke vet hvor god effekt nedstengingen har hatt på smittespredningen, og at det fortsatt er mye usikkerhet knyttet rundt koronasituasjonen.

Vil åpne skolene etter påske

Tirsdag tok Trud Nereid til orde for at barnehager og skoler bør åpne igjen etter påske, fordi hun mener de negative konsekvensene av stengingen er for store.

Under torsdagens Debatten-sending nyanserte hun derimot uttalelsene noe.

- Hvis man har en mamma som er risikoutsatt, høres det jo helt uaktuelt ut at hennes barn skal begynne på skolen igjen nå. Dette er noe vi må finne ut av på en god og gradvis måte. Selvfølgelig skal ikke åpningen av skoler og barnehager sette noen i livsfare, det ville vært helt katastrofe.

På spørsmål fra programleder Fredrik Solvang om hvorvidt hun mente det er trygt å åpne skolene igjen, svarte Trud Nereid følgende:

- Vi er i en situasjon med stor usikkerhet, og jeg kan ikke gå ut og si at det er 100 prosent trygt å åpne igjen. Oppgaven nå er å finne ut hvordan vi kan åpne dem igjen på en måte som ivaretar smittevernreglene. Jeg vil ikke ta noen sjanser, men jeg vil at vi skal finne en god løsning for å få til dette.

Leverer rapport fredag

Fredag skal et ekspertutvalg på sju levere rapporten som forteller om det er mulig å åpne barnehager og skoler etter påske. Gruppa ledes av Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet. Neste onsdag bestemmes det om de strenge tiltakene fortsetter eller ei.

Blant Trud Nereids argumenter for å åpne skolene og barnehagene igjen, er at barn, unge og familier isoleres fordi vi har stengt ned fellesarenaer. Hun har også trukket frem at minoritetsspråklige, enslige, mindreårige, ungdommer i risiko for kriminell atferd og lignende er spesielt sårbare.

Hovedtillitsvalgt for Skolenes landsforbund og lærer på Markaplassen skole, Astrid Kjelsnes, er blant dem som står på motsatt side, og mener at man ikke kan ta i mot elever allerede tirsdag 14. april.

– Vi må ha tid til planlegging av gjenåpning med tanke på smittevern. Den tiden kan vi ikke bruke påsken til. Da har lærerne avspasering, og det er veldig viktig at lærerne får hvile seg etter tøffe og annerledes uker, uttalte hun til Adresseavisen onsdag.

