Ektemann siktet for drap etter funn av død kvinne

Saken oppdateres.

Under en virtuell pressekonferanse onsdag opplyser politiet at mannen som ble pågrepet etter funnet av en død kvinne i fjæra tirsdag, er den avdøde kvinnens ektemann. Mannen er siktet for forsettlig drap, opplyser politiadvokat Bente Bøklepp til Adresseavisen. Ektemannen erkjenner ikke straffskyld.

Meldt savnet

Kvinnen har vært borte fra sitt hjem i Trondheim siden 28. mars, og ble formelt meldt savnet av et annet familiemedlem 5. april, opplyser politioverbetjent John Olav Volden.

Det var ektemannen som først varslet politiet om at kvinnen var borte fra hjemmet. Politiadvokat Bøklepp forteller til Adresseavisen at den nå siktede ektemannen første gang var i kontakt med politiet den 31. mars, altså tre dager etter at kvinnen sist skal ha vært hjemme.

Det er fra familien at politiet har fått opplysningen om at kvinnen sist var hjemme 28. mars.

- Politiet har vært i kontakt med ektemannen hennes ved flere anledninger i forbindelse med at hun har vært borte, og gjort undersøkelser. Men vi startet ikke en omfattende etterforskning før tirsdag, sa Volden under pressekonferansen.

- Hva er årsaken til at politiet ikke koblet at dette kunne være en kriminalsak?

- Ut fra de opplysningene vi fikk og undersøkelsene vi gjorde, var det ingenting som tilsa at vi skulle starte en omfattende etterforskning. Det er en helhetsvurdering i alle slike saker. Det er også mange som forsvinner frivillig, sier Volden til Adresseavisen.

- Vi hadde ingen mistanke om at hun var drept før avdøde ble funnet, legger han til.

- Var det ingen i familien som hadde mistanke om at noe sånt hadde skjedd?

- Vi er tidlig i etterforskningen. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan gå ut med så mye detaljer rundt det. Dette er noe av det vi skal undersøke, sier politiadvokat Bøklepp.

- Fikk politiet inntrykk av at hun hadde forsvunnet frivillig?

- Det var ingen opplysninger som tilsa at vi skulle starte noen omfattende etterforskning. Det er de vurderingene som ble gjort da, svarer Volden.

Politiet opplyser til Adresseavisen at de i perioden mellom 28. mars og funnet tirsdag har vært i kontakt med flere fra avdødes familie, og ikke bare den nå siktede ektemannen.

- Da en kvinne ble funnet død i Trolla tirsdag, koblet dere umiddelbart savnetsaken til funnet?

- Vi mottar flere savnetmeldinger, og etter et funn går vi gjennom meldingene. Den savnetmeldingen her var aktuell, og den var en av de første vi sjekket ut. Men det var ikke før vi hadde identifisert vedkommende at vi kunne koble sakene sammen, svarer Volden.

Avdøde ble identifisert i forbindelse med obduksjonen tirsdag kveld. Klokken 22.15 samme kveld ble ektemannen pågrepet.

LES OGSÅ: Død kvinne funnet i fjæra

Firebarnsmor

Den avdøde kvinnen var i 30-årene og kom til Norge fra Eritrea som asylsøker i 2011. Hun hadde fire barn, hvorav to var fra et tidligere ekteskap. På pressekonferansen ble det opplyst at barna er tatt hånd om av barnevernet.

Den siktede ektemannen er ikke norsk statsborger, sier politioverbetjent Volden til Adresseavisen.

Politiadvokat Bente Bøklepp sa på pressekonferansen at politiet har fått noen foreløpige svar om dødsårsak etter obduksjonen tirsdag.

- Det er ikke helt bekreftet, men mye tyder på at hun er blitt påført ytre vold. Men det er for tidlig å si noe om hvordan, eller om det ble brukt gjenstander eller lignende, sa Bøklepp.

- Er politiet sikker på at kvinnen ble drept?

- Ut ifra den foreløpige tilbakemeldingen fra tirsdagens obduksjon, anser vi det som sannsynlig at hun er drept, svarer politiadvokat Bøklepp til Adresseavisen.

Hun forteller at politiet etterforsker saken bredt, og at de gjennomfører vitneavhør av familie og bekjente, i tillegg til å undersøke elektroniske spor som video, telefoner og bevegelser. Politiet har også vært i kontakt med Kripos, og vil i løpet av onsdagen ta en beslutning på om de skal be om bistand fra dem.

Politiet har også gjennomført innledende avhør med siktede natt til onsdag.

LES OGSÅ: Dette kameraet kan bli et viktig spor etter funnet av den døde kvinnen

Ukjent drapsåsted

Volden sa på pressekonferansen at kvinnen ble funnet mellom sjøen og fylkesvei 715 i Trolla. Det er en bratt skråning på stedet.

- Liket lå på en måte som tyder på at det ikke har kommet dit via sjøveien. Det er ingenting på liket som tyder på at det har ligget i saltvann, og det lå over flommålet, opplyste han.

Politiet er ikke sikker på om drapet har skjedd der kvinnen ble funnet i fjæra i Trolla.

- Vi vet ingenting om hvor drapsåstedet eventuelt er, sier politiadvokat Bøklepp til Adresseavisen.

Hun sier det er for tidlig å konkludere med dette. Både Bøklepp og Volden holder muligheten åpen for at drapet kan ha skjedd et annet sted, og at liket kan ha blitt fraktet til Trolla.

- Det er for tidlig å konkludere med dette. Begge hypoteser er like aktuelle, sier Volden.

Vil ha tips

Politioverbetjenten forteller at funnstedet er en kjent fiskeplass i Trøndelag, som ligger mellom Trollahaugen og sjøen. Det er en rasteplass med avkjøring for biler ved stedet.

- Vi er derfor interessert i å komme i kontakt med alle som har vært der i perioden fra 28. mars og frem til i går. Vi er veldig interessert i eventuelle observasjoner de har gjort, fordi vi vet ikke hvor lenge den avdøde har ligget på plassen hun ble funnet. Vi oppfordrer alle som kan tenkes å ha opplysninger til politiet om å ta kontakt på telefon 73489400, sier Volden.

LES OGSÅ: Hyttenabo: - Jeg er glad det ikke var jeg som gjorde funnet

Forsvarer

Sigrun Dybvad er oppnevnt som bistandsadvokat for den avdøde kvinnens fire barn. Hun opplyser overfor Adresseavisen at hun ennå ikke har snakket med dem.

- Politiet vil nok avhøre barna i tilrettelagt avhør, men jeg har ikke fått tidspunkt for dette ennå, sier Dybvad.

Advokat Kolbjørn Lium opplyser like før klokken 11.00 at han er oppnevnt som forsvarer for den siktede. Han har ikke snakket med klienten. Lium har ikke vært med på avhør, og har ikke fått tidspunkt for nytt avhør.