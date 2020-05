Mann dømt for overgrep mot datter

Påstand om 21 års forvaring for Philip Manshaus

Saken oppdateres.

Philip Manshaus er tiltalt for drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og terrorangrepet på Al-Noor islamic Centre i Bærum 10. august i fjor.

Tiltalte har selv under en samtale i Ila fengsel og forvaringsanstalt, der han sitter i varetekt, gitt uttrykk for at han venter 21 års forvaring.