Nye reiseråd fra UD: Fraråder reiser til flere land

Saken oppdateres.

Alle reisende fra disse fire landene som kommer til Norge fra og med 8. august, blir ilagt ti dagers karantene.

Fire nye regioner i Sverige åpner, men reisende fra Skåne og Kronoberg må igjen i karantene. Disse to regionene går altså fra grønt til rødt.

Følgende svenske regioner er nå grønne: Blekinge, Dalarna, Kalmar, Södermanland, Uppsala, Örebro, Östergötland og Värmland og Västerbotten.

- Utviklingen i flere europeiske land går dessverre ikke i riktig retning. Denne uken har både Frankrike, Monaco, Sveits og Tsjekkia passert grensen som er satt til 20 nye covid19-tilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Som følge av gjeninnføring av karanteneplikt for disse landene endrer også UD sitt reiseråd, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding fra UD.

Karanteneplikten trer i kraft ved midnatt, natt til lørdag 8. august. Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon.

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for. Dette reiserådet gjelder i utgangspunktet frem til 20. august. For oversikt over hvilke land i EØS/Schengen-området og land og regioner i Norden det er gjort unntak fra reiserådet for, se Folkehelseinstituttets smittekart og UDs reiseinformasjon.