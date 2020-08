Dropper fadderarrangement ved Universitetet i Bergen

Idrettens plan for gjenåpning: Disse vil prioriteres først

Saken oppdateres.

Det skriver UiB i en pressemelding. De begrunner avlysningene med vurderinger ledelsen ved universitet har gjort knyttet til totalbelastningen på fadderstyret og fadderne.

– Denne beslutningen skjer ikke fordi faddere og studentene ikke har vært gode nok, men vi ser at presset på fadderstyret og fadderne både når det gjelder gjennomføringen – og også når det gjelder oppmerksomheten fadderuken får nasjonalt – over tid blir stor, sier viserektor for utdanning, Oddrun Samdal.

I Trondheim får fadderuka fortsette som planlagt, opplyser NTNU til Adresseavisen.