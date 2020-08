– Det har vært en drøm i 30 år å få tilbake denne ferja

– Jeg husker at vi tok denne ferja da vi skulle fra Trondheim og til hytta vår på Vik ved Bessaker på 60- og 70-tallet. Det var jo en hel dagsferd å komme seg dit den gang. Det var bestandig spennende å se hvor mye kø det var da vi kom ned mot Skansen. Noen ganger var det kø helt til Ilsvikøra. Så var det spennende å komme om bord. Da kunne jeg få meg en is fra kiosken, mimrer Per Kristian Rognes.