Stor leteaksjon etter mann i 20-årene

Saken oppdateres.

Politiet fikk klokken 23.33 mandag kveld melding om at en mann var savnet fra en institusjon i Ålen. En leteaksjon ble etter hvert satt i verk, og per klokken 06.30 var mannen ennå ikke funnet.

– Hundeekvipasjer fra Norske redningshunder, mannskap fra Røde kors, drone fra brannvesenet, våre egne politihunder samt to politipatruljer bidrar i søket, sa politiets operasjonsleder Trond Volden tidlig tirsdag morgen.

Et Sea king-helikopter kan også bli satt inn i søket når det blir lyst. Per klokken 06.30 var det imidlertid for mye tåke i området.

Volden sier at politiet ønsker tips fra publikum.

– Vi vil gjerne gå ut med en beskrivelse. Mannen er lettkledd, og går kanskje bare i shorts og t-skjorte. Folk må holde øynene åpne og ta en titt i garasjer eller boder der han kan ha tatt seg inn. Det skal være en sju-åtte grader, regn og vind i Ålen, og vi håper han har tatt seg inn et sted, opplyser Volden.

Operasjonslederen påpeker at også bilister som har vært på veien i natt, kan ha sett noe som er interessant for politiet.

Han legger til at politiet går ut med informasjon i samråd med pårørende. Politiet ønsker tips på telefon 73489400.