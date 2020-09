- Laget først, ikke maktkamp og renkespill

Ranheim-kapteinen om drømmetreffet: – Jeg visste at den ballen gikk i mål

VENSTRES LANDSMØTE

- Neida, dere blir ikke helt kvitt meg med det første. Jeg kommer alltid til å være med på laget. For dette laget, dette partiet, har vært mitt livs store kjærlighet. En kjærlighet som aldri vil brenne ut, sa Grande til landsmøtet.

Etter 20 år i partiledelsen og 10 år som partileder er det i dag ugjenkallelig slutt for den fargerike toppolitikeren.

- Nå har jeg vært partileder i ti år. Det har vært mitt livs største privilegium å være leder i Norges liberale og grønne parti. Å få jobbe hver dag med å skape frihet for mennesker, ta vare på miljøet vårt og gi alle unger like muligheter i livet, sa Grande.

Grande slo fast overfor et villig landsmøte at hun og Venstre har fått til mye på de ti årene som har gått.

- Som dere alle vet, så ble jeg partileder etter at vi hadde gått på en skikkelig valgsmell i 2009. Det var en jævla kjip valgnatt det året, men vi valgte å møte nederlaget med å bite tenna sammen, brette opp ermene og begynne å jobbe. Det er litt av en ting å si, dagen etter en knallhard valgkamp som har gått rett på trynet, at nå begynner jobbinga. Men det var det Venstre sa, sa Grande til stor jubel.

Regjeringsparti

Grande tok over lederskapet i Venstre etter Lars Sponheim. Han trakk seg på direkten valgnatten etter den begredelig oppslutning i stortingsvalget 2009.

Med Høyre og Erna Solberg på plass i regjeringskvartalet, rykket Venstre nærmere makt. Først som støtteparti, senere på innsiden.

- Vi ga ikke opp bare fordi vi ble nedstemt i 2009. Vi tok med oss alle sakene til forhandlinger i Nydalen, på Jeløya og på Granavollen. Sakene vi bare kunne foreslå for ti år siden, har vi nå gjennomført.

Vendepunkt

Grande slo fast at valget i 2013 ble et vendepunkt.

- Da vi vant valget i 2013, var det starten på en ny tid i norsk politikk. En tid der vi var villige til å endre på organiseringen av offentlig sektor for å gjøre den bedre. En tid der vi var villige til å se næringslivet og småbedriftene som viktige jobbskapere og hjelpe dem, i stedet for å mistenkeliggjøre alle som prøvde å tjene penger på å skape noe nytt. En tid der vi var villig til å ta radikale grep noe med klimautslippene våre, ikke bare sette oss mål langt frem i tid. En tid der vi ikke sa oss fornøyd med å ansette flere lærere, men satte krav for å skaffe oss de beste lærerne, sa Grande til stormende jubel.

Grande hadde også med seg en budsjettlekkasje til landsmøtet:

Jernbane blir en klar vinner i dette budsjettet, sa Skei Grande fra talerstolen - og fortalte at jernbanesatsingen får historisk høye 32,1 milliarder i statsbudsjettet for 2021, som legges frem 7. oktober.

- Det er nesten ingen som vet det ennå, men jeg kan nå fortelle dere at i neste års statsbudsjett som regjeringa skal legge fram om noen uker, passerer vi 32 milliarder kroner. Det er en økning på 20 prosent fra saldert budsjett for 2020.

Omdiskutert

Grande har vært omdiskutert i partiet sitt. Som sin forgjenger trakk seg brått som både leder- og stortingskandidat 11. mars i år, etter knallhard maktkamp internt i partiet.

I talen berømmet Grande de politiske diskusjonene i partiet, men erkjente at det også kan gå en kule varmt.

– Det vil jeg minne dere alle på, at skal vi bevare takhøyden i partiet vårt, så må vi ta vare på hverandre som mennesker. Vi skal ta de krevende debattene, men vi skal aldri krenke hverandre i kampen. Vi skal brynes mot hverandre i saklig diskusjon, men aldri bryte hverandre ned, sa hun.

Før hun løftet pekefingeren:

– Vi må alltid sette laget først, og vinne diskusjoner med argumenter, ikke maktkamp og renkespill.

