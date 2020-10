- Studenter må teste seg

Mer soverom-kos gir rekordtall for denne bedriften

Saken oppdateres.

-Vi har hatt en besøkende som har fått påvist koronasmitte etter å ha vært hos oss. Personen var i den grønn sone både på lørdag og på tirsdag. Vi har god kontakt med smittevernkontoret, og de følger opp alle som var i sonen i det aktuelle tidsrommet, sier leder for Samfundet Karen Mjør.

Grønn sone

Den smittede var besøkende i grønn sone på Samfundet fra klokken 20:00 på lørdag og fra klokken 18:30 på tirsdag. Det var totalt 370 personer i den aktuelle sonen i løpet av disse dagene, og alle disse vil bli kontaktet av smittesporingen.

-Vi har delt Samfundet inn i fem soner under korona, og den smittede har bare vært på besøk i den ene sonen. Vi har derfor ingen grunn til å tro at smitten har spredd seg til besøkende i andre soner, sier Mjør.

Egne sporingssytem

Alle de fem sonene på Samfundet har egne sporingssystem som registrerer alle de besøkende på huset.

-Vi føler oss veldig sikre på at vi har et godt sporingssystem. Vi har oversikt over hvem som var der på den aktuelle dagen, som vi har delt med smittevernkontoret. Disse har også fått en egen mail fra oss der vi oppfordrer dem til å teste seg, avslutter Mjør.