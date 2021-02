Tre nye smittede i Trondheim

Daniel banket på dører og vinduer for å få ut folk: - Jeg kauket at det brant

Saken oppdateres.

«Tirsdag 9. februar fikk tre personer i Trondheim påvist covid-19. Alle har mildt sykdomsforløp», skriver kommunen i pressemeldingen onsdag morgen.

Ikke relatert til britisk variant

Ifølge kommune er det to menn og én kvinne som er smittet:

Person i 50-årene, kjent nærkontakt

Person i 10-årene, kjent nærkontakt

Person i 50-årene, kjent nærkontakt

Ingen av de smittede er relatert til utbruddet med den engelske virusvarianten, opplyser Trondheim kommune.

God testkapasitet

Det ble gjennomført 547 tester i Trondheim tirsdag.

«Trondheim kommune har for tiden god kapasitet på testing, og oppfordrer alle som har symptomer eller mistanke om sykdom, om å teste seg», står det i pressemeldingen.

Mutert utbrudd

Det har den siste tiden vært lave smittetall i Trondheim, men utbruddet av det muterte britiske viruset har gitt grunn til bekymring. Fredag kom nyheten om at sju personer var smittet av denne varianten i forbindelse med et koronautbrudd knyttet til flere firma, blant andre Smith ståls armeringsproduksjon på Heimdal. Lørdag var 22 personer i tilknytning til dette utbruddet smittet, og kommunen antok at alle hadde den britiske varianten.

Administrerende direktør Arne Reinertsen i E.A. Smith påpekte i helga at firmaet har forholdt seg til alle råd og retningslinjer.

Kommunen mente i helga at de hadde relativt god kontroll på utbruddet. Mandag kom nyheten om at det også var påvist smitte ved Byggern på Heimdal. 130 besøkende ble da satt i karantene. Kommuneoverlege Tove Røsstad påpekte at den smittede hadde brukt munnbind ved kundekontakt, og at hun håpet dette kunne bidra til å begrense videre smittespredning.

LES OGSÅ: To personer brøt isolasjon og var ute på aktiviteter

Mutert virus ved skole

Tirsdag kom nyheten om at det muterte viruset også var påvist ved Singsaker skole i Trondheim. Dette smittetilfellet ble påvist forrige uke, og en rekke personer er også her satt i karantene.

Tirsdag kveld sendte Trondheim kommune ut en pressemelding der det sto at det finnes en mulighet for at publikum kan ha vært i kontakt med en person som kan være smittet av det britiske muterte viruset. I pressemeldingen listet kommunen opp flere steder der publikum kan ha møtt vedkommende.

Formannskapet i Trondheim kommune skal onsdag vurdere om strengere tiltak må settes i verk i kommunen.

Trondheim kommune kunne i helga ikke slå fast hvordan den britiske muterte koronavarianten hadde funnet veien til Trøndelag.