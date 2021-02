Ber kunder teste seg etter besøk av koronasmittet

Et lyspunkt i en grå hverdag forsvinner for Mikkel

Saken oppdateres.

Varehussjef på Ikea Leangen, Randi B. Schjetne, bekrefter til Adresseavisen at de lørdag 6. februar hadde besøk av en smittet kunde.

- Vi var i kontakt med smittevernkontoret gjennom kvelden i går, og fikk beskjed om at en kunde hadde fått påvist smitte, sier hun.

Mange tusen innom

Kunder i tidsrommet 18.00 til 19.30 bes derfor om å teste seg og være nøye med å holde avstand til andre, men må ikke i karantene. Også alle ansatte som var på jobb i tidsrommet har fått melding om å teste seg. Én ansatt hos Ikea er satt i karantene som følge av at den smittede var innom.

- Vi har mange tusen kunder innom hver eneste dag og over 400 ansatte, og har hatt svært så smittetilfeller, sier Schjetne.

Det skal ha vært omtrent 400 personer innom i tidsrommet fra klokken 18.00 til 19.30.

- Trygt på Ikea

Ifølge henne har det vært totalt tre kunder innom med smitte uten at noen av de ansatte har blitt smittet på jobb. Fire av de ansatte har hatt fått påvist smitte det siste året. Det er ingen indikasjon på at noen av dem kan spores tilbake til varehuset, ifølge Schjetne.

- For oss er det viktig at det er trygt for både dem som jobber her og kundene som er innom. Derfor er det godt at vi ikke har noen indikasjoner på at noen har blitt smittet på jobb, eller når de har vært innom, sier varehussjefen.

- Vi føler at det er trygt å være hos oss, sier hun.

Schjetne vet ikke om det er snakk om smitte av mutasjon.

Ber kunder ved 7-eleven og St. Olav teste

Smittevernkontoret ønsker at personer som har vært på 7-Eleven på St. Olavs hospital den 4. februar mellom klokken 11.00 og 12.00 og samme butikk den 5. februar i samme tidsrom, bes om å bestille time for testing, da de kan ha vært i kontakt med en smittet person.

Dette gjelder også personer som har vært kunder på butikken Melon i Midtbyen den 7. februar mellom 13.30 og 14.30.

