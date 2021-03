Butikkansatt stjal flere hundre tusen fra kassa: - Hadde det trangt økonomisk

- Nå er det ikke bare vi som «hater» Molde by

Kvinnen jobbet ved to av kjedens butikker i Innherred, og stjal til sammen 355 500 kroner fra butikkenes kontantkasser.

Det kommer frem i en dom fra Inntrøndelag tingrett onsdag 3. mars.

Grovt underslag

Over en femårsperiode fra 2015 til 2020 forsynte kvinnen seg fra butikkenes kontantkasse, ved å annullere kontantkjøp etter å ha mottatt betaling.

- Beløpets størrelse og den lange tiden dette har pågått anses som skjerpende omstendigheter i saken (…). Siktede har over lang tid brutt arbeidsgivers tillit ved å forsyne seg av kassen, står det i dommen.

Trang familieøkonomi

Retten mener at underslag av en slik alvorlighetsgrad i utgangspunktet skal straffes med ubetinget fengsel, men at det i denne saken er flere formildende omstendigheter.

Kvinnen innrømmet ugjerningen i det arbeidsgiver konfronterte henne med det, og hun undertegnet senere gjeldsbrev til arbeidsgiver for å tilbakebetale pengene. I tillegg har kvinnen forklart at hun stjal pengene for å forsørge familien.

- Hun underslo pengene for å dekke daglige utgifter i husholdningen fordi familien hadde det trangt økonomisk og hennes inntekt var den eneste inntektskilden til familien, står det i dommen.

Det vektlegges også i formildende retning at saken lå inaktiv hos politiet i åtte måneder før siktede ble avhørt.

Slipper fengsel

Kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse i retten og er dømt til 90 dagers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på fem måneder.

Hun er også dømt til å betale butikkjeden en erstatning på 302 436 kroner innen to uker.

Det resterende beløpet på 53 064 kroner har hun allerede tilbakebetalt ved trekk i feriepenger.

Kvinnen har vedtatt dommen.

