Tog sporet av ved Røros stasjon

Servitør Messi ble for mye for Osasuna

Saken oppdateres.

Pressevakt i Bane Nor, Britt-Johanne Wang, sier til Adresseavisen at det var fire passasjerer og tre ansatte om bord da toget sporet av.

- Det var fullstendig udramatisk. Alle som var om bord ble fraktet trygt og godt til venterommet på Røros Stasjon, sier Wang. Hun forklarer at toget sporet av på en planovergang inne på selve stasjonen, og at det derfor ble en enkel redningsprosess.

Is på skinnene

Kommersiell direktør i SJ, Lena Angela Nesteby, forteller at det trolig er uværet som har forårsaket uhellet.

- Vi vet ikke helt hva som er årsaken, men antakelig var det for mye is på skinnene. Det er dårlig vær, is og snø, som har lagt seg som en folie på skinnene slik at skinnene mistet grepet, sier Nesteby.

Hun forteller at det er satt opp alternativ transport for reisende på togstrekningen.

Redningstog på veg

Et bergingstog ble sendt fra Oslo i 18-tiden lørdag kveld.

- Nå har det rykket ut mannskap fra Oslo som ventes å være i Røros ved midnatt. De skal flytte toget og sjekke om det er noen skader på sporet. Ettersom det er lørdag kveld håper vi ikke at dette får noen store konsekvenser for reisende i lokaltrafikken, sier Wang i Bane Nor.

Det skal jobbes med berging utover natten, slik at togtrafikken kan gå etter ordinær rutetid søndag morgen.