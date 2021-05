- Vi ønsker enkelt og greit at flere skal legge igjen kroner og øre i Trondheim

Saken oppdateres.

Fredag 21. mai ble det registret 31 nye smittetilfeller i Trondheim.

Dette er det høyeste antallet smittede på én dag siden januar. Det er snakk om 14 kvinner og 17 menn.

Aldersfordeling ser slik ut:

10-årene: Tre personer

20-årene: 20 personer

30-årene: Fire personer

40-årene: To personer

50-årene: To personer

Ifølge pressemeldingen ble det gjennomført 1669 koronatester i Trondheim fredag. I tillegg ble det gjennomført 900 spyttester og 117 dropin-tester.

Fire av disse positive prøvene kom inn så sent fredag at det ikke er rukket å spore smittekilde. Av de 27 andre er det fire med ukjent smittekilde. De andre er smittet av kjente nærkontakter.

Åtte av tilfellene med kjente nærkontakter er relatert til utbrudd ved Fire Fine, to til det såkalte Bar og Bingo-utbruddet og to til smitteutbruddet i et kirkemiljø. Resterende er nærkontakter til små klynger, tre har forbindelse til Trondheim voksenopplæringssenter, Trovo.

Ifølge pressemeldingen vil personer tilknyttet Trovo i dag få beskjed på eget språk via sms fra Smittevernkontoret om å være oppmerksomme på symptomer og ta en test.

Berørte enheter (så langt avklart) er Trovo, NTNU og Lukas videregående skole.

Smittesporerne har registrert at enkelte har svært mange nærkontakter som gjør at smitten kan spres raskt og at mange blir satt i karantene.

Karantenepålegg sendes ut med sms, da det ikke lenger er kapasitet til å ringe hver enkelt nærkontakt som settes i karantene.