Saken oppdateres.

Det melder politiet på Twitter klokken 11.28.

«Ansatt i Fredly barnehage har fått besøk av en jente på ca 3 år med rosa kjole, fletter og mørk i huden. Hun hører ikke til i barnehagen og roper etter "mamma"», skriver politiet i meldingen.

Operasjonsleder Anlaug Oseid ved Trøndelag politidistrikt forteller at de ble varslet om hendelsen via AMK klokken 11.20. Politiet drar også til stedet med en patrulje for å undersøke.

– Vi får håpe at noen ringer og savner barnet sitt, sier hun.

Oseid påpeker at barnet uansett er i trygge hender i barnehagen, og håper at situasjonen løser seg raskt.