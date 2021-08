Sju nye koronasmittede i Trondheim - vær obs på disse stedene

Saken oppdateres.

Seks kvinner og en mann har testet positivt for korona det siste døgnet. Tre er kjente nærkontakter, tre er smittet i utlandet, mens den siste foreløpig har uavklart smittekilde. 874 personer ble testet det siste døgnet.

Aldersfordeling:

To under 10 år

En i 10-årene

To i 20-årene

To i 30-årene

Viktig melding fra smittevernkontoret

De som har vært innom aktuelle steder den 29. juli må være obs på symptomer og ha lav terskel for å teste seg ved symptomer:

Trondheim Camping ca. kl 17.00-20.30

Work Work ca. kl 20.30-21.30

Vaksinesituasjon

1691 personer fikk koronavaksine i Trondheim mandag. For første gang gjenstår det under 100 000 doser for å nå vaksinasjonsmålet. Dette er siste uke hvor rapporten fokuserer primært på førstedoser.

Hovedoppgaven fra og med denne uka er andredoser, selv om det gjenstår litt førstedoser i de yngste aldersgruppene. Spesielt henger menn i aldersgruppen 25-39 igjen hvor «bare» 74,8 prosent har tatt første dose.

Samlet status vaksinering (Kilde: Sysvak):

146 172 (87,6 prosent av personer over 18 år og 70,4 prosent av befolkningen) har fått første dose og 61 511 (36,8 prosent og 29,6 prosent) andre dose. I alt satt er det satt 207 683 doser.

