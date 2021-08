13 nye smittede i Trondheim - alle får nå fremskyndet dose to

Summen av en gondolbane, en golfbane, et hyttefelt blir et stort press på naturen

Saken oppdateres.

Torsdag 12. august ble det registrert 13 nye personer som har testet positivt for covid-19 i Trondheim.

Av de 13 er det sju menn og seks kvinner. Fire er kjente nærkontakter, fem er smittet i utlandet, tre er smittet i annen kommune, mens en person har foreløpig uavklart smittevei. Alle har milde sykdomsforløp.

Aldersfordeling:

Seks i 10-årene

Tre i 20-årene

Tre i 30-årene

Én i 40-årene

Det ble gjennomført 645 tester siste døgn.

Vaksinestatus

Alle som skal ha dose 2 vil nå ha fått, eller vil straks få melding, om fremskutte timer. De som nå får dose 1, vil få time til dose 2 om 9 uker, skriver kommunen i pressemeldingen.

1674 doser er registrert satt i Trondheim siden siste rapport 12.8. Det er registrert 424 førstedoser hvorav 310 i aldersgruppen 25-39. Flest andredoser av i alt 1250 doser er registrert i aldersgruppen 55-64 med 694 doser.

25-39 henger etter

Menn i aldersgruppen 25-39 år henger fortsatt igjen hvor «bare» 76,5 prosent har tatt første dose mot 80,1 prosent for kvinnene. Det er 20 881 menn som er vaksinert, men ytterligere 3685 må ta dose 1 for å nå 90 prosent i denne aldersgruppen.

For kvinner i aldersgruppen 18-24 år er nå 88,5 prosent vaksinert med dose 1; det vil si at 9670 er vaksinerte med dose 1 og bare 167 flere må vaksineres for å nå 90 prosent.

Her er 81,7 prosent av mennene vaksinerte med dose 1; det vil si at det gjenstår 988 førstedoser.

Settes andredoser i alle aldersgrupper

Det settes per nå dose 2 i alle aldersgrupper, for eksempel var det ti personer som fikk dose 2 i aldersgruppen 75-84 siste døgn. Dette medførte at vi nå har 99 prosent dekningsgrad for begge doser for menn i denne aldersgruppen. Her henger kvinnene litt etter med dekningsgrader på 98,9 prosent på dose 1 og 98,8 prosent på dose 2.

