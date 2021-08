RBK vil bygge i opptil seks etasjer på Lerkendal

«Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av kontorbygg i kombinasjon med utvidelse av lokalene knyttet til klubbens driftsavdeling. Det er også behov for mer areal til produksjon av UEFA-kamper og bedre serveringslokaler i forbindelse med kamper og arrangementer», står det i dokumentet der Lerkendal stadion AS krever at saken blir behandlet politisk.