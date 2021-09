Gir seg som hotellsjef på Britannia: - For krevende for familielivet

Saken oppdateres.

- Vi planlegger vaksinering for videregående og ungdomsskolen, og vi er i gang med det. Vaksinen er ingen rustning, men det er en som demper smittemulighet. Både uvaksinerte og vaksinerte har de samme reglene.

Kommunedirektøren ba alle om å følge råd og regler som arrangørene ber om.

- Bruk munnbind når det er trangt. Hold en meter avstand. Hold hendene rene. Hold deg hjemme hvis du er syk, sier kommuneoverlegen.

Torsdag ettermiddag holdt Stjørdal kommune pressekonferanse med direktør Tor Jakob Reitan og kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen, etter at Stjørdal kommune fikk inn 31 nye positive hurtigtester torsdag.

I tillegg har de fått meldt ti positive PCR-tester så langt torsdag. Fem av dem var kjent fra positiv hurtigtest tidligere denne uka, mens fem var uten slikt forvarsel.

Tenåringsvaksinasjon

Det er stort sett skoler og barnehager som er knyttet til det voldsomme antallet med positive tester den siste uka, og kommunen har i samarbeid med skolene og barnehagene som er berørt, satt i gang et stort testregime.

- Vi har i dag startet planlegging av vaksinering barn i alderen 12 til 15 år. Stjørdal kommune vil gjøre alt vi kan for å komme i gang med å vaksinere de fra årskull 2006, 2007 og 2008. Så lenge vi får nok doser og for øvrig får planlagt logistikken, vil vi straks begynne å vaksinere denne gruppen, sier kommunedirektør Tor Jakob Reitan.

I uke 37 starter vaksinering av 16-17-åringer ved videregående skole. Kommunedirektøren mener at 16- og 17-åringene fortjener ros for svært god oppslutning. Etter disse vil vaksinering av 12- til 15-åringer starte, mest sannsynlig også parallelt med disse.

Reitan vektla at en stor andel vaksinerte nå medfører lav risiko for alvorlig sykdom i befolkningen, og at barn som er smittet generelt har et snilt sykdomsbilde. Halsen Barneskole settes på tiltak innenfor gult nivå nå, og vurderer fortløpende om flere skoler må settes på samme nivå.

- Ønsker ikke legge inn ekstra begrensninger

Ellers ber han at alle arrangement og fritidsaktiviteter må avholdes etter et ekstra fokus på, og en ekstra kvalitetssikring av, smittevernrutinene.

- Her ber vi ansvarlige arrangører, vi får jo Hell Blues og flere flotte arrangementer i helga, om å ta en ekstra runde internt og ta ev kontakt om de er i tvil, sa Reitan.

Kommunedirektøren ønsker ikke å legge inn ekstra begrensninger.

- Vi vet at Stjørdals Blink fotball etter dialog med dem i vår, har drillet inn gode rutiner som er et eksempel til etterfølgelse. Dersom vi i løpet av sommeren har slakket på for eksempel meters-kravet mellom voksne, må vi alle bare innse at «nå er vi der igjen», Reitan.

- Vi anbefaler heller ikke hjemmekontor som en regel, men vi presiserer viktigheten av å holde avstandskravet på en meter som fortsatt gjeldende, sa Reitan.

- Struper utbruddet ved isolering av smittede

Smittevernoverlegen tok frem at det er mange konfirmasjoner som skal arrangeres nå.

- Mange familier planlegger større selskap, og samler slekt fra hele landet i ett rom. Der vil en stor del av deltakerne være uvaksinert ungdom, og med dagens antall smittede i denne gruppen i Stjørdal, er dette viktig å tenke over. Hvis ungdom er fritatt karantene ved at testing gjøres, er de egentlig i en smitterisiko som nærkontakt. Familier der dette er aktuelt, har en ekstra stor risiko for smitte under konfirmasjonsfeiring, sa Vonen.

Han inviterer kirken til dialog om dette.

Samtidig ville Vonen skyte inn at det er atskillig mindre fare for at covid 19 skal ta liv og helse nå, og at derfor er store inngripende tiltakene nå er blitt mindre legitimt etter Smittevernloven.

– Trusselen mot folkehelsen er mye mindre, og derfor er jeg ikke veldig bekymret for situasjonen vi har med mange smittetilfeller daglig. Målet er å strupe dette utbruddet ned ved å isolere de smittede fortest mulig, når vi finner dem på test, sa Vonen.