Om seks år kan denne nye brua i Midtbyen stå ferdig

– Jeg tror dette kan bety veldig mye. Reisevaneundersøkelser Miljøpakken har utført i mange år viser at avstand har stor betydning når folk velger reisemiddel. Nye bruer vil bety kortere avstand for mange, og gjøre at enda flere velger å gå eller sykle til jobb, skole, handel og fritidsaktiviteter. For barn og unge kan det bety ekstra mye, sier prosjektleder Maria Meland Christensen i Trondheim kommune.