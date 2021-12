Bekrefter omikron-smitte i Stjørdal

Vil ha omkamp for hjelp og behandling i stedet for straff

Saken oppdateres.

Det går frem av en pressemelding fredag ettermiddag.

– Det var slik vi antok. St. Olavs hospital var veldig raske og ga oss svar i dag, sier kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen til Adresseavisen.

Først hurtigtest

Han forteller at koronasmitte først ble påvist hos én person ved skolen ved hjelp av en hurtigtest. Kommuneoverlegen sier at de torsdag hadde mistanke om at det var omikronsmitte. Nå er dette altså bekreftet. Vonen forklarer at analysen også blir dobbeltsjekket hos Folkehelseinstituttet, men han sier at dette er mer en teknisk formalitet.

– Er det grunn til å tvile på at det faktisk er omikron?

– Nei, svarer kommuneoverlegen.

I karantene

Vonen forteller at 22 elever og 30 ansatte ved skolen er definert som nærkontakter og er i smittekarantene. Han sier at personene ble satt i karantene torsdag.

Kommuneoverlegen er også litt optimistisk med tanke på situasjonen. Vonen forteller at den smittede kun har vært på skolen én dag i perioden vedkommende antas å ha vært smittsom.

– Vi har et godt håp om at vi har berget bra, sier han.

Kommuneoverlegen forventer å få flere analysesvar fra St. Olavs hospital fortløpende utover helga.

Plan for undervisning

I en pressemelding fra Stjørdal kommune går det frem at skolen har lagt en plan for undervisningen neste uke.

«5.-7. trinn må belage seg på digital hjemmeundervisning, mens 1. – 4. trinn og noen utvalgte grupper i tillegg får komme på skolen. Foresatte har fått konkret informasjon om dette fra skolen. SFO har åpent, men med kjernetid kl. 8-16, og berørte familier får nærmere informasjon», skriver kommunen.