Klæbo dropper boosterdose før OL

Saken oppdateres.

– Jeg har tatt mine to doser, og jeg skal selvsagt ta min tredje dose. Det er viktig – først og fremst for at samfunnet skal bli kvitt denne pandemien. Men det er også viktig for meg selv. Jeg er med på samfunnsdugnaden, sier skistjernen til VG og fortsetter:

– Men jeg tar ingen dose nå før OL. Jeg vil være ekstra forsiktig med absolutt alt nå før OL. Jeg velger derfor å vente med dosen til rett etter OL, sier 25-åringen.

Før jul fikk samtlige utøvere som skal til OL, tilbud om boosterdose. Noen har ikke hatt mulighet på grunn av konkurranser. Andre vil ikke ta den av samme årsak som Klæbo, mens for flere har det ikke gått 20 uker etter vaksine nummer to, har medisinsk ansvarlig Aasne Fenne Hoksrud på Olympiatoppen uttalt.

Den svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson opplyste torsdag at han har takket nei til det samme tilbudet fra Sveriges olympiske komité.

OL starter 4. februar.