Biden varsler sanksjoner mot Russland som går mye lenger enn tidligere

USAs president Joe Biden varsler sanksjoner mot Russland etter anerkjennelsen av opprørskontrollerte områder i Ukraina.

– Dette er begynnelsen på en russisk invasjon i Ukraina. Vi tror fortsatt at Russland har planer om å gå mye lenger i å iverksette et massivt militært angrep mot Ukraina, sa Biden da han talte fra Det hvite hus tirsdag.

Sanksjonene er ifølge Biden den «første porsjonen» med sanksjoner. De er rettet mot to finansinstitusjoner, Moskvas tilgang til vestlig finansiering og russiske eliter og deres familier.

Ifølge Biden er sanksjonene samordnet med USAs allierte, og han understreker at de er langt mer omfattende enn de som vestlige land innførte i 2014, etter at Russland invaderte og annekterte Krim-halvøya.

– Vi innfører sanksjoner mot Russlands statsgjeld. Det betyr at vi avskjærer den russiske regjeringen fra vestlig finansiering, sa presidenten.

– Russland er den aggressive part

Talen ble holdt dagen etter at Russland anerkjente de to ukrainske utbryterregionene Luhansk og Donetsk som selvstendige stater, og samme dag som den russiske nasjonalforsamlingen vedtok at den russiske hæren skal kunne bruke militærmakt utenfor Russlands grenser.

Biden gikk i talen også hardt ut mot Russlands handlinger det siste døgnet.

– Det er ingen tvil om at Russland er den aggressive parten, så vi er klarsynte når det gjelder utfordringene vi står overfor, sa Biden, som samtidig understreket at det fortsatt finnes tid til diplomati for å avverge det han kalte det verst tenkelige scenarioet, som ifølge Biden vil føre til lidelser for millioner av mennesker.

Flytter soldater til Baltikum

Ifølge Biden er USA klar til å iverksette flere sanksjoner hvis Russland trapper opp konflikten ytterligere.

Han varsler også at USA vil forsyne Ukraina med «defensive» våpen.

Han har dessuten gitt klarsignal til forflytning av amerikanske styrker i Europa. De skal omdirigeres for å styrke de baltiske Nato-landene, Estland, Latvia og Litauen.

De tre landene er i likhet med Ukraina tidligere sovjetrepublikker.

– La meg være klar, dette er helt defensive trekk fra vår side, understreket han.