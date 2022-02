EU-sanksjoner mot Russland enstemmig vedtatt

Ukrainske Nataliya fikk ikke sove i natt: - Jeg er veldig redd for storkrig

Tine snur: Nå dukker årets påskekrim opp her

Syv trøndere klare for verdenscupen

Splitter nye E6: - Så humpete at det er helt tragisk

Smitteutbrudd skaper usikkerhet for Rekdal: – Vi må passe på

Vi sjekker tre hudpleie-trender på Tiktok: Har de noe for seg?

Stoltenberg: – Dette er et taktskifte

Fortviler over riving: - Det å ha slike lokaler som ikke koster skjorta, har hatt alt å si

FIFA: RBK svindlet for 1,8 millioner kroner

Stoltenberg: – Dette er et taktskifte

Fortviler over riving: - Det å ha slike lokaler som ikke koster skjorta, har hatt alt å si

FIFA: RBK svindlet for 1,8 millioner kroner

Saken oppdateres.

EUs utenriksministre var samlet i Brussel tirsdag.

Bakgrunnen for vedtaket er at Russland har besluttet å anerkjenne de to regionene Luhansk og Donetsk øst i Ukraina som uavhengige stater og sendt russiske soldater dit, opplyste Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian tirsdag kveld.

– Vi ble enige om en første sanksjonspakke, sa Le Drian.

Han anklaget Russland for å bryte folkeretten og for løftebrudd.

Russlands anerkjennelse gjelder både de områdene av Luhansk og Donetsk som i dag kontrolleres av russiskvennlige separatister, og områder som kontrolleres av ukrainske regjeringsstyrker.