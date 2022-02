Putin har fått grønt lys av nasjonalforsamlingen til å bruke militærmakt utenfor Russland

- Det så virkelig ut som et basseng

Stoltenberg: – Dette er et taktskifte

Støre om Ukraina: – Det som har skjedd, er et veiskille

Saken oppdateres.

Vedtaket ble gjort på anmodning fra president Vladimir Putin. Forespørselen kom i form av et brev til Føderasjonsrådet, som er overhuset i nasjonalforsamlingen.

En godkjenning formaliserer en utplassering av russiske styrker øst i Ukraina, dagen etter at Putin anerkjente utbryterregionene Luhansk og Donetsk øst i Ukraina som uavhengige stater.

Det er også frykt for at vedtaket kan åpne for en større russisk militæraksjon mot nabolandet.

– Forhandlingene har stagnert. Den ukrainske ledelsen har valgt voldens og blodsutgytelsenes vei, sa viseforsvarsminister Nikolaj Pankov like før vedtaket ble gjort.

Han stilte i full uniform da han talte under et møte i overhuset tirsdag ettermiddag.

– Minsk-avtalen eksisterer ikke lenger

Tirsdag ettermiddag sa Putin at Minsk-avtalen fra 2015 ikke lenger eksisterer.

Ifølge Putin var avtalen i realiteten død lenge før Russland valgte å anerkjenne de to utbryterregionene Donetsk og Luhansk, øst i Ukraina.

Minsk-avtalen ble framforhandlet mellom Russland, Ukraina og utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk i 2014. Den innebar en umiddelbar våpenhvile, og at det østlige Ukraina skulle få selvstyre.

Avtalen ble vedtatt av den ukrainske nasjonalforsamlingen sommeren 2015, men selvstyre ble aldri innført.