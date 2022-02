- Det så virkelig ut som et basseng

Stoltenberg: – Dette er et taktskifte

Saken oppdateres.

Etter et hastemøte med Ukraina i Natos hovedkvarter tirsdag viste Stoltenberg til at en massiv russisk styrke nå står klar til å angripe langs Ukrainas grenser.

Ifølge ham er det snakk om over 150.000 soldater.

Samtidig har nasjonalforsamlingen i Moskva godkjent bruk av militærmakt utenfor Russlands grenser, og president Vladimir Putin har varslet at han vil sende styrker inn i de to utbryterregionene Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina.

– Dette er et taktskifte, sa Stoltenberg.

– Alt tilsier at Russland fortsetter å planlegge et fullskala angrep på Ukraina, sa han.

Allerede invadert

På pressekonferansen fikk Stoltenberg spørsmål om hvorvidt Nato har sett beviser på en invasjon allerede.

På dette svarte Nato-sjefen at Russland allerede har invadert Ukraina.

– De invaderte Ukraina i 2014, sa Stoltenberg og påpekte at Russland har annektert den ukrainske Krim-halvøya.

– Det vi ser nå, er at et land som allerede er invadert, lider under ytterligere invasjon, sa han.

Stoltenberg fastslo samtidig at Russland også har vært til stede i Luhansk og Donetsk i en årrekke, men da i form av en fordekt operasjon, hvor russerne har benektet sitt nærvær der.

– Det vi ser nå, er ytterligere russiske styrker som går inn.

I kampformasjon

Stoltenberg ga samtidig ukrainerne ros for å vise selvbeherskelse i konflikten.

– Dette er en krise skapt av Russland alene, fastholdt han.

Ifølge Nato-sjefen pågår en vedvarende militær styrkeoppbygging på russisk side.

– Mange enheter er nå framskutt i kampformasjon. De er ute av leirene, i felt og klare til å angripe.