Russland har innledet angrepet på Ukraina

Saken oppdateres.

I New York bekreftet FN-ambassadør Vassilij Nebenzia at en militæroperasjon er i gang. Han sier Russland er ute etter «juntaen» som styrer i Kyiv.

– Vi er ikke er aggressive mot det ukrainske folk, men juntaen som har makten i Kyiv, sa FN-ambassadøren i et møte i Sikkerhetsrådet onsdag kveld New York-tid.

Ambassadøren uttalte seg etter at president Vladimir Putin tidlig torsdag morgen kunngjorde at Russland ville innlede en militæroperasjon mot Ukraina.

Samtidig med at sosiale medier meldte om eksplosjoner over hele Ukraina, meldte Interfax at Russland iverksatte militære operasjoner mot Ukraina klokka 5 torsdag morgen.

Interfax skrev blant annet at en militær landingsoperasjon var igangsatt ved den ukrainske svartehavsbyen Odesa, og at soldater var gått i land. Det meldes også om landgang i Mariupol, nær fronten.

– Presisjonsvåpen

Det russiske forsvarsdepartementet sier at de skyter mot militære mål med presisjonsvåpen.

– Militær infrastruktur, luftforsvarsanlegg, militære flyplasser og flyvåpenet til Ukraina blir satt ut av spill, opplyste departementet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekreftet at Russland angriper Ukrainas militære infrastruktur og grensevakter. Han innførte samtidig militær unntakstilstand.

Flyalarm i Kyiv

Torsdag morgen lød flyalarmen i sentrum av Kyiv etter at det tidligere var hørt eksplosjoner i byen. Etter at byens innbyggere først syntes å ta situasjonen med ro, satte de kursen mot tilfluktsrom og undergrunnsstasjoner.

I Kharkiv er et militært kommandosenter truffet av et russisk missil, ifølge Ukrainas innenriksdepartement.

I en rekke ukrainske byer er det meldt om eksplosjoner og skyting, ifølge Reuters, AFP og BBC.

Fullskala invasjon

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba anklaget Russlands president Vladimir Putin for å ha innledet en fullskala invasjon av landet.

– Fredelige ukrainske byer er under angrep. Dette er en aggresjonskrig, sa Kuleba og la til at Ukraina vil forsvare seg og vil seire.

– Verden kan og må stanse Putin. Det er nå det må handles, sa han.

Meldingene om invasjon og eksplosjoner kommer etter at Putin natt til torsdag kunngjorde at han har igangsatt en militæroperasjon inn i Ukraina som svar på «trusler» fra Ukraina.

Luftrommet stengt

Ukraina stengte luftrommet for sivile fly, og både passasjerer og flyplasspersonale ble evakuert fra flyplassen utenfor Kyiv, der noen vitner meldte at de hadde hørt artilleriild, ifølge departementet for infrastruktur.

Fra forskjellige kilder meldes det om eksplosjoner i Kyiv, Kharkiv, Odesa, Mariupol og langs frontlinjen i Øst-Ukraina, og at militære fasiliteter er rammet av rakettangrep også i Kyiv.

Fire eksplosjoner er også hørt i Kramatorsk, en by på frontlinjen som fungerer som Ukrainas militære hovedstad i Øst-Ukraina.

Talte torsdag morgen

I en uannonsert tale på russisk TV tidlig torsdag morgen ber Putin de ukrainske militære legge ned våpnene.

Han sier han har gitt ordre til militæroperasjonen som svar på trusler som er kommet fra Ukraina, og for å beskytte sivile.

Onsdag ba separatistlederne i Luhansk og Donetsk om militærhjelp fra Russland mot det de kalte ukrainsk aggresjon, etter at Putin anerkjente de to regionene i Øst-Ukraina som egne stater og varslet at han ville sende såkalte fredsbevarende styrker inn i regionen.

Putin sier Russland ikke har som mål å okkupere Ukraina, men at alt ansvar for et blodbad ligger hos det han kaller det ukrainske regimet.

I talen truet han andre land og gjorde det klart at ethvert forsøk på hindre den russiske operasjonen vil føre til «konsekvenser som de aldri har opplevd».

Få timer før holdt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj en dramatisk tale der han på russisk appellerte til russerne om å avverge krig. Han sa han hadde forsøkt å ringe til Putin, men at han ikke fikk svar.

Melder om landgang

Russiske styrker går i land ved Odesa, og Kharkiv og andre byer er utsatt for rakettangrep, ifølge Interfax og det ukrainske innenriksdepartementet.

Interfax melder at Russland iverksatte militære operasjoner mot Ukraina klokka 5 torsdag morgen.

Interfax skriver blant annet at en militær landingsoperasjon er igangsatt ved den ukrainske svartehavsbyen Odesa, og at soldater er gått i land.

I Kharkiv er et militært kommandosenter truffet av et russisk missil, ifølge Ukrainas innenriksdepartement.

I en rekke ukrainske byer, inkludert Kyiv, er det meldt om eksplosjoner og skyting, ifølge Reuters, AFP og BBC.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba anklaget natt til torsdag Russlands president Vladimir Putin for å ha innledet en fullskala invasjon av landet.

– Putin har akkurat innledet en fullskala invasjon av Ukraina. Fredelige ukrainske byer er under angrep. Dette er en aggresjonskrig, sa Kuleba og la til at Ukraina vil forsvare seg og vil seire.

– Verden kan og må stanse Putin. Det er nå det må handles, sa han.

Meldingene om invasjon og eksplosjoner kommer etter at Putin natt til torsdag kunngjorde at han har igangsatt en militæroperasjon inn i Ukraina som svar på «trusler» fra Ukraina.

Ukraina stengte luftrommet for sivile fly, og både passasjerer og flyplasspersonale ble evakuert fra flyplassen utenfor Kyiv, der noen vitner meldte at de hadde hørt artilleriild, ifølge departementet for infrastruktur.

Fra forskjellige kilder meldes det om eksplosjoner i Kyiv, Kharkiv, Odesa, Mariupol og langs frontlinjen i Øst-Ukraina, og at militære fasiliteter er rammet av rakettangrep også i Kyiv.

Fire eksplosjoner er også hørt i Kramatorsk, en by på frontlinjen som fungerer som Ukrainas militære hovedstad i Øst-Ukraina.

Sier de er ute etter juntaen

Russlands FN-ambassadør bekrefter at en militæroperasjon er i gang mot Ukraina og sier de er ute etter juntaen som styrer i Kyiv.

– Jeg vil bare si at vi ikke er aggressive mot det ukrainske folk, men juntaen som har makten i Kyiv, sa FN-ambassadør Vassilij Nebenzia i et møte i Sikkerhetsrådet onsdag kveld New York-tid.

Få timer før kunngjorde president Vladimir Putin at Russland ville innlede en militæroperasjon mot Ukraina, og umiddelbart ble det meldt om eksplosjoner og skyting i en rekke byer.

Eksplosjoner?

Flere medier melder at det er hørt kraftige eksplosjoner i Kyiv, Kharkiv og flere andre ukrainske byer.

Et vitne sier til nyhetsbyrået Reuters at det i det fjerne kan høres det som virker som artilleriild. Et annet vitne sier at lyden kommer fra flyplassen.

BBC melder at sosiale medier melder om eksplosjoner i Ukrainas nest største by Kharkiv, i Odesa og i det nordøstlige Ukraina, mens AFP melder om eksplosjoner og skyting i Mariupol ved Azovhavet i nærheten av frontlinjen i Øst-Ukraina.

AFP skriver også at det er registrert kraftige eksplosjoner langs frontlinjen i Øst-Ukraina.

Reuters skriver også at det er hørt en rekke eksplosjoner på russisk side i Belgorod-provinsen, som grenser til Ukraina.

Meldingene kommer etter at president Vladimir Putin kunngjorde at han har igangsatt en militæroperasjon inn i Ukraina som svar på «trusler» fra Ukraina.

Biden fordømmer

USAs president Joe Biden sier at verden vil holde Russland ansvarlig for angrepet på Ukraina.

I en kommentar kort etter at Russlands president Vladimir Putin kunngjorde en militæroperasjon inn i Ukraina, advarte Biden mot at et slikt angrep vil føre til et «katastrofalt tap av liv».

Han kaller angrepet uprovosert og grunnløst.

Biden varslet at han torsdag skal tale til det amerikanske folk, og at han da vil snakke om konsekvensene angrepet vil få for Russland.