Buss med ukrainske flyktninger på vei til Norge kolliderte med lastebil

Saken oppdateres.

Jan Helge Vassbø, som har reist til Polen for å hente flyktninger til Norge med to busser fra Sandnes, opplyser til NRK at lastebilen traff bussen foran på venstre side.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

Ulykken skjedde i 21.30-tiden fredag nær byen Szczecin, nordvest i Polen.

– Det ene vinduet på bussen ble knust, og glasset sprutet inn i bussen på passasjerene som satt fremst i bussen. Tre kvinner måtte på sykehus, sier han.

Vassbø har sammen med Olga Zetterstrøm kjørt to busser fra Sandnes i Rogaland ned til grensen mellom Ukraina og Polen. Der har de hentet omkring 65 ukrainske flyktninger. Etter ulykken ble det skaffet hotellrom til personene om bord i bussene, og lørdag formiddag var de klare til å reise tilbake til Norge.