NRK henter hjem korrespondent fra Moskva

Saken oppdateres.

Fredag kveld besluttet den svenske kringkasteren SVT å forlate landet, og lørdag følger NRK etter.

– NRK har besluttet å midlertidig hente hjem vår Moskva-korrespondent på grunn av innstrammingene i det russiske lovverket. Vi har selvsagt en ambisjon om å vende tilbake for å kunne dekke denne krigen så tett som mulig. Men nå har vi altså en situasjon der vi er til stede inne i et krigsherjet Ukraina, men ikke i Russland, sier redaktør Knut Magnus Berge i NRK til NTB.

Ny lov

Årsaken til at NRK nå henter hjem korrespondent Jan Espen Kruse er blant annet innstrammingen i det russiske lovverket som kan kriminalisere normal kritisk journalistikk.

Fredag morgen vedtok Dumaen, nasjonalforsamlingen i Russland, en ny lov som gjør det straffbart å spre «falske nyheter» om det russiske militæret. Strafferammen er på 15 år.

Et kriterium for å bli straffet er at «den falske informasjonen» får «alvorlige konsekvenser».

– Nå har vi et behov for å områ oss og vurdere hva vi gjør videre. Ambisjonen vår er selvsagt fremdeles å gi et bredt og sannferdig bilde av krigen Russland fører i Ukraina, sier Berge.

Flere medier ut av Russland

Kruse har jobbet for NRK i Moskva i flere perioder, og han har vært kanalens korrespondent i den russiske hovedstaden siden 2018.

Den østerrikske kringkasteren ORF henter også hjem sin korrespondent. I tillegg har nyhetsbyrået Bloomberg og kanalene CBS og CNN stanset sin virksomhet i Russland.

Fredag kveld opplyste BBC at de inntil videre stanser sin virksomhet i Russland. Også BBC oppga den nye medieloven som årsaken til beslutningen.