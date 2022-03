Russland lar sivile evakuere fra to ukrainske byer

Alt virket normalt, helt til jeg så flagget over vekslingssiden

Saken oppdateres.

Ifølge kunngjøringen, som ble gjengitt av de russiske nyhetsbyråene Tass og Interfax lørdag, trådte våpenhvilen i kraft klokka 8 norsk tid.

Etter avtale med ukrainske myndigheter er det opprettet humanitære korridorer slik at sivilbefolkningen kan forlate byene Mariupol og Volnovakha under våpenhvilen.

– Humanitære korridorer og exit-ruter er koordinert med den ukrainske siden, heter det.

Myndighetene i Mariupol opplyser i sosiale medier at det fra klokka 10 lørdag «vil være mulig å forlate byen med privat transport».

– En stor forespørsel til alle sjåfører som forlater byen om å bidra så mye man kan til evakuering av sivilbefolkningen. Ta med dere folk, fyll opp bilene så mye som mulig, heter det.

Viktig avtale

Utsendinger fra Russland og Ukraina møttes fredag i Hviterussland og opplyste etter møtet at det var «oppnådd en forståelse om å opprette humanitære korridorer», slik ukrainske myndigheter og hjelpeorganisasjoner har krevd.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier lørdagens avtale om evakuering kan være viktig.

– Avtaler om våpenhviler og humanitære korridorer kan være et viktig virkemiddel for å beskytte sivile, inkludert barn og andre sårbare grupper, sier hun til NTB.

Detaljene i avtalen er ikke kjent, men Huitfeldt sier at hun forventer at den blir holdt og at plikten til å beskytte sivile blir respektert.

– Russland må overholde sine forpliktelser under humanitærretten. Angrep på sivile og sivil infrastruktur kan bli ansett som krigsforbrytelser, sier hun.

Strategisk by

Den strategisk viktige havnebyen Mariupol ved Azovhavet sørøst i Ukraina, som har rundt 450.000 innbyggere, er nå omringet av russiske styrker og russisk-støttede separatister, ifølge ordfører Vadym Boitsjenko.

Byen ligger nær frontlinjen for krigen i Donbas og det har vært kontinuerlige angrep fra russisk artilleri de siste dagene. Forsyninger slipper ikke lenger inn og Boitsjenko ba lørdag om at det ble opprettet en humanitær korridor.

– Foreløpig ser vi etter løsninger på de humanitære problemene, og alle mulige måter å få Mariupol ut av blokaden, skrev han i en melding på Telegram.

Volnovakha har rundt 25.000 innbyggere og ligger i Donetsk-regionen i Øst-Ukraina. Byen har vært gjenstand for harde kamper siden Russland invaderte Ukraina 24. februar og står ifølge myndighetene på randen av humanitære krise.

Masseflukt

1, 2 millioner ukrainere har flyktet fra landet siden Russland invaderte 24. februar, men det kan bare være begynnelsen, frykter FN og eksperter.

Opptil 10 millioner ukrainere kan komme til å flykte fra Ukraina som følge av den russiske invasjonen, tror den tyske migrasjonseksperten Gerald Knaus.

– President Vladimir Putins krigføring i Tsjetsjenia drev en firedel av tsjetsjenerne på flukt, sier Knaus til RND.

– En firedel av Ukrainas befolkning tilsvarer 10 millioner, legger han til.

Knaus bygger sin analyse på måten Russland kriger på, som ifølge ham har endret seg lite siden krigen i Tsjetsjenia.

– I løpet av en uke er det like mange som har nådd EU som under hele krigen i Bosnia. Hurtigheten viser at vi står overfor den raskeste og største flyktningkatastrofen i Europa siden andre verdenskrig, sier han.