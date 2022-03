Stoltenberg blir i Nato - frasier seg stillingen som sentralbanksjef

I fjor slapp mannen tiltale for voldtekt av barn - nå er han pågrepet i en ny nettovergrepssak

Nato har besluttet at Jens Stoltenbergs periode som generalsekretær skal forlenget med ett år.

Beslutningen ble tatt på Natos ekstraordinære toppmøte i Brussel torsdag.

– Jeg har i dag takket ja til å fortsette som generalsekretær i Nato. Vi står overfor en skjebnetid for europeisk sikkerhet. Jeg er takknemlig for tilliten som Natos stats- og regjeringssjefer har vist meg, og vil vie all min oppmerksomhet til å lede alliansen gjennom denne krevende tiden, sier Stoltenberg.

- Forståelig

Samtidig melder Finansdepartementet at Stoltenberg frasier seg stillingen han ikke ennå har tiltrådt, som sentralbanksjef i Norges Bank.

– Nato trenger en generalsekretær som ikke over lengre tid er på vei et annet sted, spesielt nå, sier Stoltenberg.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier han forstår Stoltenbergs prioriteringer.

– Jeg skulle selvfølgelig gjerne sett at Jens Stoltenberg ble vår neste sentralbanksjef, men vi står midt i en dramatisk situasjon i Europa og jeg har stor forståelse for at han prioriterer å fortsette i den viktige rollen han har i Nato, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Får fast arbeid

Finansministeren vil så snart som mulig legge frem en innstilling for Kongen i statsråd om å utnevne Ida Wolden Bache som sentralbanksjef for en åremålsperiode på seks år.

– Det er kort tid siden vi fullførte en grundig ansettelsesprosess hvor Ida Wolden Bache ble vurdert som svært kompetent for stillingen. Hun har allerede fungert som sentralbanksjef i noen uker, og fyller rollen på en god måte. Norge har en utmerket sentralbanksjef i henne, sier Slagsvold Vedum i en pressemelding.

Fakta om Ida Wolden Bache * Visesentralbanksjef i Norges Bank siden 2020 med særskilt ansvar for fagsaker innenfor sentralbankvirksomheten, herunder finansiell stabilitet og betalingssystemer. * Første nestleder for komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet og andre nestleder for Norges Banks hovedstyre. * Søkte på stillingen som ny sentralbanksjef etter Øystein Olsen. * Født i 1973. * Doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og mastergrad i økonomi fra London School of Economics. * Har med tre års avbrudd vært tilknyttet Norges Bank siden 1998 i ulike roller, blant annet som direktør i avdeling for pengepolitikk. * Seniorøkonom ved Handelsbanken Capital Markets 2010–2013.

Ble utnevnt - fikk vikar

Jens Stoltenberg ble utnevnt som sentralbanksjef 4. februar 2022.

Han skulle etter planen gå av som generalsekretær i Nato 1. oktober og tiltre som sentralbanksjef rundt 1. desember i år.

Ida Wolden Bache ble beskikket til stillingen som midlertidig sentralbanksjef i perioden fra Øystein Olsen gikk av 1. mars og frem til Stoltenberg skulle tiltre.

Men med dagens beslutninger, er det klart at Wolden Bache nå blir landets nye, faste sentralbanksjef. Hun blir også historisk, som landets første kvinnelige sentralbanksjef.