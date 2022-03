- Putin bekreftet at vi skal opprettholde et ryddig naboforhold i nord

Vil drive akuttmottak for flyktninger her

Avslører premieredatoen for «Game of Thrones»-forløper på HBO Max

For første gang over 300 000 studenter i Norge: Én gruppe sto for halvparten av økningen

Pusset opp stue, kjøkken og to bad for 60 000 kroner

Pusset opp stue, kjøkken og to bad for 60 000 kroner

Saken oppdateres.

- Jeg minnet Putin om at de har vært nabo med Norge som Nato-medlem, på en måte som opp gjennom årene har vist at det kan gjøres i ordnede former. Det ble bekreftet fra presidentens side, at vi skal opprettholde et ryddig naboforhold i nord.

Det sa Støre under pressekonferanse på Statsministerens kontor torsdag klokken 13.

Samtalen skal ha vart i en times tid og kom i stand etter initiativ fra Støre, etter å ha diskutert initiativet med allierte i Norden, Europa.

Følg utviklingen i Ukraina i vårt nyhetsstudio.

- En ryddig samtale

Støre sa til Putin at Norge fordømmer angrepet på Ukraina.

– Det var en ryddig samtale med klare meldinger begge veier. Vi har klart ulike synspunkter på opptakten til denne krigen og det som skjer på bakken, men jeg fikk anledning til å si klart fra fra norsk side hvordan vi fordømmer dette angrepet som vi mener er et klart brudd på folkeretten, sier Støre på en pressekonferanse torsdag.

Han sa blant annet til Putin at oppfatningen i Norge og europeiske land er at det er Russland som er ansvarlig for krigen.

– Jeg appellerte til den russiske presidenten at han er den personen som har anledning til å søke en vei ut av dette, sier Støre.

Krigsforbrytelser

Han sa også til Putin at han mener Russland begår krigsforbrytelser i angrepene på sivile.

– En situasjon med fire millioner flyktninger på fem uker taler sitt om hva slags krig dette er, sier Støre.

- Mariupol-marerittet, som jeg vil kalle det, må det finnes en løsning på. Det er jo nærmest en utslettet by, sier Støre under pressekonferansen.

Røde Kors meldte tidligere torsdag at organisasjonen er villig til å tilrettelegge for at sivile kan forlate Mariupol på trygt vis.

- Men det er jo ikke mulig når sivile skytes på under evakuering, sa Støre som minnet om at han selv kjenner Røde Kors godt. Støre har selv vært generalsekretær i Norges Røde Kors.

- Fredssamtaler må fortsette

Statsminister Støre ba president Vladimir Putin om å fortsette fredssamtalene i Tyrkia. Selv søker ikke Norge noen rolle i disse samtalene.

– Men jeg mener slike forhandlinger og arbeidet som skjer mellom forhandlingsrunder, kan påvirkes av tydelige meldinger til partene, og det kan Norge bidra med, sier Støre på spørsmål fra NTB.

Han forklarer at dette var en av årsakene til at han tok kontakt med Putin, og at de brukte mye tid på å snakke om innholdet i forhandlingene, som Støre mener Putin delte mange detaljer om.

Ba instendig om å avslutte krigen

– Russlands invasjon i Ukraina er et brutalt angrep på et fritt land og et uskyldig folk som nå utsettes for ufattelige lidelser. Jeg ba presidenten innstendig om å avslutte krigshandlingene i Ukraina, trekke de russiske styrkene ut og sikre humanitær tilgang. Jeg understreket spesielt at sivilbefolkningen i Mariupol må få humanitær tilgang og at krigen må få en forhandlet løsning, sa statsminister Jonas Gahr Støre en pressemelding sendt ut i forkant av pressekonferansen.

– Vi er dypt bekymret for de store lidelsene den russiske invasjonen har ført til. Vi må gjøre det vi kan for å finne en forhandlet løsning på denne krigen, sa Støre i meldingen.

Onsdag snakket Ukarinas president, Volodymyr Zelenskyj, til Stortinget i en videoverført tale. Onsdag ettermiddag hadde statsminister Støre også en videosamtale med Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal.

– Russland er vårt naboland. Det var derfor viktig for oss å formidle vårt syn på krigen direkte til den russiske presidenten. Vi har svært nøkterne forventninger til hva vi kan oppnå, men ikke noe skal være uprøvd i den situasjonen vi nå er i. Lidelsene må ta slutt. Vårt viktigste budskap var at Russlands krigføring må stoppe, ss Støre.