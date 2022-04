Koronakommisjonen: Intensivberedskapen på sykehusene var for dårlig da pandemien rammet

Saken oppdateres.

Intensivberedskapen på sykehusene var for dårlig da pandemien rammet Norge, slår koronakommisjonen fast i sin andre delrapport.

Det var Stortinget som i fjor vår ba koronakommisjonen om å se nærmere på intensivkapasiteten og vurdere behovet for sengekapasitet og intensivberedskap.

– Pandemien medførte i perioder stor belastning på enkelte av landets intensivavdelinger. Intensivberedskapen på sykehusene var for dårlig da pandemien rammet Norge, skriver kommisjonen i rapporten.

Ble mye kritisert

Frykt for sprengt kapasitet og kraftig press på sykehusene har vært en begrunnelse for å innføre koronatiltak. Intensivkapasiteten ved norske sykehus har også flere ganger gjennom pandemien blitt kritisert for å være for lav.

Da koronapandemien begynte, var det 289 intensivplasser i norske sykehus. Det var planer om å øke kapasiteten til 925 intensivplasser ved behov i en kort periode. Senere ble dette oppjustert til 1200 plasser med lavere standard enn normalt. Men i januar i år sa helsedirektør Bjørn Guldvog til TV 2 at det realistiske antallet er omtrent halvparten.

Ifølge Helsedirektoratets oversikt var det på det meste 125 koronapasienter innlagt på intensivavdelingene på norske sykehus. Det skjedde lille julaften 2021. 7. mars 2022 var det flest koronapasienter på en enkeltdag innlagt i sykehusene med 634 koronapasienter.

Fakta om koronakommisjonen

Koronakommisjonen ble nedsatt av Solberg-regjeringen 24. april 2020.

Egil Matsen, professor i samfunnsøkonomi, har ledet kommisjonen det siste året. Den består ellers av blant andre jurister, leger og medisinske eksperter, lokalpolitikere og representanter for Forsvaret og næringslivet.

Kommisjonen ble nedsatt for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien.

Den første rapporten ble levert 14. april i fjor. Den kritiserte den daværende regjeringen for ikke å være bedre forberedt på en pandemi, og for at Norge manglet lagre for smittevernutstyr.

Den første rapporten konsentrerte seg mest om den første smittebølgen – definert fra 26. februar til 7. mai 2020. Men den inkluderte også dokumenter om myndighetenes gjenåpningsplan fra 15. juli samme år og så på myndighetenes håndtering utover høsten, men ikke på en like dyptgående måte.

I den andre rapporten ser koronakommisjonen særlig på intensivberedskap og sengekapasitet på sykehusene, situasjonen for kommuneoverleger og kommunale smittevernleger, arbeidet for å skaffe vaksiner og vaksinasjonsstrategien.

Kommisjonen har ikke vurdert pandemihåndteringen etter 1. november i fjor. Det vil si at Støre-regjeringens håndtering av omikronbølgen i høst og tiltakene som ble innført i desember, ikke er gransket. Regjeringen har varslet at et ekspertutvalg skal undersøke denne perioden.

Kilde: Koronakommisjonen/NTB

Barn og unge

Videre mener kommisjonen at myndighetene ikke har skjermet barn og unge i tråd med egne mål

Barn og unge har ikke blitt skjermet i tilstrekkelig grad under pandemien i tråd med det som var myndighetenes målsetting.

– Smitteverntiltakene har rammet barn og unge hardt. Myndighetene har ikke i tilstrekkelig grad klart å skjerme barn og unge i tråd med egen målsetting, skriver kommisjonen i en av sine hovedkonklusjoner.

– Norge er blant de landene i Europa som har hatt lavest dødelighet, lavest tiltaksbyrde og minst reduksjon i økonomisk aktivitet, heter det i koronakommisjonens rapport.

Ekstrainnsats

Videre påpeker kommisjonen at en rekke enkeltpersoner har gjort en innsats langt utover hva som kan forventes.

– I helsetjenesten, statsforvaltningen, kommunene og en rekke næringer er det utvist en imponerende omstillingsevne og fleksibilitet, står det i rapporten.

Samtidig slås det fast at myndighetene ikke var tilstrekkelig forberedt på å møte en pandemi av et slikt omfang. Pandemien førte til stor belastning på enkelte intensivavdelinger i perioder, og kommunelegefunksjonen var ikke godt nok rustet, slår rapporten fast.

Vaksineringen trekkes fram som en vellykket innsats, men at en tidligere geografisk skjevdeling kunne ha bidratt til å nå målene tidligere.

Rapporten slår også fast at tiltak for å hindre importsmitte var preget av hastverk og stadige justeringer.

Rapporten sier også at landets befolkning og norske myndigheter har samlet sett håndtert pandemien godt.