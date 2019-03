Kan føre til betennelse i testiklene og sterilitet

Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommene som finnes. Takket være MMR-vaksinen er det svært få som får meslinger i Norge i dag. Men Verdens Helseorganisasjon (WHO) varsler nå om spredning av meslinger i Europa, og tidligere i mars måtte fem ansatte ved legevakten i Oslo vaksineres etter at det ble påvist et tilfelle av sykdommen. Helsemyndighetene frykter at den smittede ansatte ble smittet på jobb.