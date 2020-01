Svensk studie: Søvnmangel kan skade hjernen

Her bløffet Berge og spilte under falskt navn. Nå er han tilbake der alt startet

Saken oppdateres.

Forskerne har undersøkt hva som skjedde med 15 menn med en snittalder på 22 år når de fikk normal søvn én natt, for så å bli nektet søvn den neste.

Etter den søvnløse natten hadde forsøksdeltakerne 17 prosent mer tau-protein i blodet. Tau-proteiner er blitt knyttet til en rekke sykdommer i sentralnervesystemet, deriblant Alzheimers.

– De som sier at «man kan sove når man er gammel», tar feil, sier Christian Benedict, som er førsteamanuensis i nevrovitenskap ved universitetet i Uppsala, til TT.

Ikke krise for småbarnsforeldre

Studien antyder at regelmessig søvnmangel kan påvirke hjernens helse negativt på lang sikt.

Forbigående søvnmangel, som gjerne oppleves av småbarnsforeldre og skiftarbeidere, er imidlertid ingen krise, ifølge Benedict:

– Studien viser tydelig at søvn spiller en viktig rolle, men man bør ikke få panikk. Søvn er én del av regnestykket, som består av mange, mange variabler.

Trenger flere studier

Forskerne er ikke sikre på om den høye tau-protein-forekomsten kommer av at proteinet kun kommer fra hjernen og havner i blodet, eller om de også speiler høyere taunivåer i hjernen.

Det er også uvisst om resultatene vil være like for kvinner. Forsøket er verken gjort på kvinner, eldre eller mennesker med søvnapné.

Det trengs derfor flere studier.

– Studier over lengre tid kan forhåpentligvis også gi oss innsikt i om man kan forsøke å bedre søvnmønsteret sitt tidlig i livet for å minske risikoen for Alzheimers og andre demenssykdommer, sier forsker Jonathan Cedernaes, som har ledet studien, i en pressemelding.

